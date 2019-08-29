تردد القنوات السعودية الرياضية على جميع الاقمار

نقدم لكم عبر موقع نجوم مصرية، أحدث الترددات القنوات الرياضية، وخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث يهتم بها الكثير من المواطنين للاستمتاع في مشاهدت المباريات، لأنها تبث عدت برامج مهمة، من أهم هذه البرامج برنامج تحليل المباريات، وبرنامج الديوانية، الذي يعرض كل يوم مساءً الساعة 11:00، وبرامج خاصة بأخبار الاندية الرياضية، وبدأت القنوات في بث مباريات الدوري السعودي بعد أن قامت بشراء حقوق بث الدوري السعودي من MBC الرياضية في الموسم الماضي 2018، وتعرضه بشكل مجاني، وسنتقدم لكم تقرير خاص بتردد القنوات على جميع الاقمار الصناعية.
تردد قناة السعودية الرياضية
تعرف على أحدث الترددات الخاصة بالمحتوي الرياضي في السعودية، والتي تبث الدوري السعودي المحلي وبعض المباريات الودية للمنتخب، وتعتبر الأولي في الوطن العربي التي تبث هذا المحتوي الرياضي ونعرض لكم تردد القناة على جميع الاقمار.
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الرمز
|التصحيح
|القناة
|نايل سات
|1228412149
|عمودي vأفقي H
|27500
|5/6
|KSA SPORTS 1
KSA SPORTS 2
KSA SPORTS +1
KSA SPORTS +2
|عرب سات
|1214912015
|أفقي Hعمودي V
|27500
|5/6
|KSA SPORTS 1
KSA SPORTS 2
KSA SPORTS +1
2+ KSA SPORTS
|ياه سات
|1241811746
|عمودي Vأفقي H
|27500
|5/68/9
|KSA SPORTS 1
KSA SPORTS 2
KSA SPORTS +1
2+ KSA SPORTS
تعرف على الحقوق التي تبثها القنوات
- دوري الدرجة الأولى السعودي
- كأس السوبر السعودي
- كأس خادم الحرمين الشريفين
- كأس الخليج العربي
- كأس العرب للأندية الأبطال
- بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم.