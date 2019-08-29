تردد القنوات السعودية الرياضية على جميع الاقمار

نقدم لكم عبر موقع نجوم مصرية، أحدث الترددات القنوات الرياضية، وخاصة في المملكة العربية السعودية، حيث يهتم بها الكثير من المواطنين للاستمتاع في مشاهدت المباريات، لأنها تبث عدت برامج مهمة، من أهم هذه البرامج برنامج تحليل المباريات، وبرنامج الديوانية، الذي يعرض كل يوم مساءً الساعة 11:00، وبرامج خاصة بأخبار الاندية الرياضية، وبدأت القنوات في بث مباريات الدوري السعودي بعد أن قامت بشراء حقوق بث الدوري السعودي من MBC الرياضية في الموسم الماضي 2018، وتعرضه بشكل مجاني، وسنتقدم لكم تقرير خاص بتردد القنوات على جميع الاقمار الصناعية.

تردد قناة السعودية الرياضية

تعرف على أحدث الترددات الخاصة بالمحتوي الرياضي في السعودية، والتي تبث الدوري السعودي المحلي وبعض المباريات الودية للمنتخب، وتعتبر الأولي في الوطن العربي التي تبث هذا المحتوي الرياضي ونعرض لكم تردد القناة على جميع الاقمار.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الرمز التصحيح القناة نايل سات 1228412149 عمودي vأفقي H 27500 5/6 KSA SPORTS 1 KSA SPORTS 2 KSA SPORTS +1 KSA SPORTS +2 عرب سات 1214912015 أفقي Hعمودي V 27500 5/6 KSA SPORTS 1 KSA SPORTS 2 Advertisements KSA SPORTS +1 2+ KSA SPORTS ياه سات 1241811746 عمودي Vأفقي H 27500 5/68/9 KSA SPORTS 1 KSA SPORTS 2 KSA SPORTS +1 2+ KSA SPORTS

تعرف على الحقوق التي تبثها القنوات