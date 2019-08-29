شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب توقف البعثات السعودية.. جامعة كندية تعاني مالياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشفت صحيفة ريجينا ليدر البوست الكندية أن المنح الدراسية للطلاب السعوديين في جامعة ريجينا الكندية كانت مزدهرة قبل النزاع الدبلوماسي بين السعودية وكندا، مشيرة إلى أنه بانخفاضها تقلصت استثمارات جامعة ريجينا بدورها في الدعم المالي للطلاب البالغة 22.9 مليون دولار - بما في ذلك تمويل المنح الدراسية والمنح الدراسية الإنسانية - وكانت أقل من مستهدف الـ26 مليون دولار الذي حددته الجامعة في السنة المالية المنصرمة، وفقا للتقرير السنوي المالي للمؤسسة 2018-2019.

وقال مدير الجامعة توماس تشيس: «إن هذا النقص عائدٌ إلى فقدان برنامج الابتعاث الدراسي من الحكومة السعودية، الذي كان يقدم نحو 3 ملايين دولار عن الطلاب السعوديين في جامعة ريجينا».

وكانت السعودية قد قلصت علاقاتها على خلفية نزاع دبلوماسي مع كندا في أغسطس 2018. وقال تشيس: «لقد خسرنا جميع طلابنا السعوديين تقريبا في غضون بضعة أسابيع، وخسرنا التمويل معهم».