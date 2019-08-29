شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير ومسؤول بريطاني يبحثان الموضوعات المشتركة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أمس (الأربعاء) في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية وزير التنمية الدولية الدكتور أندرو موريسون. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل عامودي، والوزير المفوض إبراهيم بن بيشان، والمستشار إيهاب النجار.

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أمس (الأربعاء) في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية البريطانية وزير التنمية الدولية الدكتور أندرو موريسون. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء نائب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية فيصل عامودي، والوزير المفوض إبراهيم بن بيشان، والمستشار إيهاب النجار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير ومسؤول بريطاني يبحثان الموضوعات المشتركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.