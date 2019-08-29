شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل سفيري باكستان وتونس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أمس (الأربعاء) في مكتبه بجدة، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز. وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما استقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود، سفير جمهورية تونس لدى المملكة لطفي بن قايد الذي قدم للسلام عليه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة. وقدم وزير الداخلية شكره للسفير التونسي على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله بالمملكة.
حضر الاستقبالين، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا.
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