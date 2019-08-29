شكرا لقرائتكم خبر عن «عيبان» أمينا لنجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران) صدرت موافقة مجلس الوزراء على ترقية المهندس حمد عيبان للمرتبة الرابعة عشرة وتعيينة أمينا لمنطقة نجران، بعد أن كان يقوم بهذه المهمة مكلفا. وأعرب عيبان عن شكره وتقديره على هذه الثقة الغالية، معبراً عن امتنانه لأمير منطقة نجران ونائبه ووزير الشؤون البلدية والقروية على ما يولونه من دعم للأمانة ومنسوبيها، لتحقيق الأهداف المنشودة، وتنفيذ المشاريع النوعية، التي تعكس اهتمام القيادة بكل ما يهم المواطن من خدمات.

صدرت موافقة مجلس الوزراء على ترقية المهندس حمد عيبان للمرتبة الرابعة عشرة وتعيينة أمينا لمنطقة نجران، بعد أن كان يقوم بهذه المهمة مكلفا. وأعرب عيبان عن شكره وتقديره على هذه الثقة الغالية، معبراً عن امتنانه لأمير منطقة نجران ونائبه ووزير الشؤون البلدية والقروية على ما يولونه من دعم للأمانة ومنسوبيها، لتحقيق الأهداف المنشودة، وتنفيذ المشاريع النوعية، التي تعكس اهتمام القيادة بكل ما يهم المواطن من خدمات.

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