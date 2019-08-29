شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: نظافة مداخل ومخارج الجسور والجزر الوسطية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أنجزت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة للنظافة والمرادم، أعمال تنظيف مداخل ومخارج الكباري بالمحافظة، والجزر الوسطية للطرق السريعة، ضمن جهود الأمانة، وختام موسم الحج لهذا العام. وجرى تنظيف مداخل ومخارج كباري المحافظة بطول 361 كيلومترا،

كما جرى تنظيف جزر الطرق السريعة بالمحافظة بطول 480 كيلومترا.

وفي إطار جهود الأمانة لتحسين المشهد البصري، قامت الإدارة العامة للنظافة والمرادم خلال شهر ذي الحجة الجاري، بحصر مواقع الأراضي الفضاء وجرى رصد 421 موقعا بحاجة للنظافة، كما جرى تنظيف 404 مواقع منها، وجار العمل على ما تبقى من مواقع.

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أعمال الأمانة

تنظيف 361 كلم

بمداخل ومخارج الكباري