شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الباحة يطالب «المالية» بإعادة أرض منتجع «مهران» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

بحث المجلس البلدي لأمانة منطقة الباحة في جلسته الاعتيادية مساء أمس الأول آلية استعادة أرض أحد المنتجعات السياحية من وزارة المالية وإعادتها للأمانة باعتبارها من أميز المواقع الاستثمارية في المنطقة وطالها الإهمال طيلة ثلاثة عقود بسبب المستثمر الذي لم يول الموقع أي عناية، ما أدى إلى تهالك أبنية المنتجع المصممة في جبل مهران على شكل قبب.

ورفع المجلس لإمارة المنطقة طلباً بتطلعه لإعادة الموقع للأمانة وطرحه للاستثمار بحكم مساحته وباعتبار موقعه الأميز حالياً داخل مدينة الباحة. وأقر المجلس عددا من التوصيات، منها إلزام المقاولين المنفذين للمشاريع في العقود بتأمين متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من مواقف وسلالم ودورات مياه، كما وضع المجلس آلية للاجتماع بالمقاولين للإسهام في فتح طريق سياحي بطول 6 كم لتمكين مستثمرين من الوصول إلى بحيرة سد مدحلة والاستفادة من ضفاف البحيرة في مشاريع تنموية.

ورفع المجلس للأمانة عددا من التوصيات لخدمة عدد من القرى بأعمدة إضاءة وإعادة تأهيل طرق وبناء رصيف مواز لإشارة الموسى يمكن العابرين على طريق الطائف من تفادي الإشارة.