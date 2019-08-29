شكرا لقرائتكم خبر عن رجال ألمع: الأمطار تغلق الطرق في 20 موقعاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مغرم عسيري (رجال المع) تسببت الأمطار التي هطلت على محافظة رجال ألمع في اليومين الماضيين في انهيارات صخرية أغلقت الطرق في 20 موقعاً، وباشرت البلدية المواقع المتضررة، وعملت على إزالة المخلفات التي حملتها مياه الأمطار وإعادة فتح الطرق. وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي حافظ، بأن البلدية باشرت خلال الأيام الماضية 42 بلاغاً عن انهيارات صخرية وإغلاقات للطرق في (الإهمال، روام، رقعاء، صارة، غمرة، البير، الميمنة، فو، وسانب، ضبيا، شصعة، العوص، حسوة، الليل، الشعبين، محجان، صولة، عثالف، ضاحية، الشرفة)، حيث تمت مباشرة كافة البلاغات وإزالة الصخور المتساقطة من الجبال بسبب السيول وإعادة فتح الطرق المغلقة، مؤكداً بأن البلدية قامت بصيانة الطرق المتضررة من مياه الأمطار، وسخرت كافة إمكانياتها من معدات وكوادر بشرية لإعادة الحياة لطبيعتها في تلك الأماكن المتضررة حيث قامت البلدية بالاستعانة بـ 4 لوادر و3 شيولات و8 عمال و4 مراقبين.

تسببت الأمطار التي هطلت على محافظة رجال ألمع في اليومين الماضيين في انهيارات صخرية أغلقت الطرق في 20 موقعاً، وباشرت البلدية المواقع المتضررة، وعملت على إزالة المخلفات التي حملتها مياه الأمطار وإعادة فتح الطرق. وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي حافظ، بأن البلدية باشرت خلال الأيام الماضية 42 بلاغاً عن انهيارات صخرية وإغلاقات للطرق في (الإهمال، روام، رقعاء، صارة، غمرة، البير، الميمنة، فو، وسانب، ضبيا، شصعة، العوص، حسوة، الليل، الشعبين، محجان، صولة، عثالف، ضاحية، الشرفة)، حيث تمت مباشرة كافة البلاغات وإزالة الصخور المتساقطة من الجبال بسبب السيول وإعادة فتح الطرق المغلقة، مؤكداً بأن البلدية قامت بصيانة الطرق المتضررة من مياه الأمطار، وسخرت كافة إمكانياتها من معدات وكوادر بشرية لإعادة الحياة لطبيعتها في تلك الأماكن المتضررة حيث قامت البلدية بالاستعانة بـ 4 لوادر و3 شيولات و8 عمال و4 مراقبين.

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