شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: الإطاحة بـ 3 مواطنين امتهنوا السطو المسلح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أطاحت الجهات الأمنية بتشكيل عصابي مكون من 3 مواطنين تورطوا في ارتكاب جرائم سطو تحت تهديد السلاح في عدد من المحلات التجارية، ومحاولة الاعتداء على عاملة منزلية بعد التسلل لمنزل كفيلها.

وحسب المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، أسفرت نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال، عن ضبط التشكيل العصابي الذي تراوح أعمار أفراده بين العقدين الثالث والرابع من العمر، والقبض عليهم بعد توافر الدلائل على تورطهم في ارتكاب جرائم سطو تحت تهديد السلاح في عدد من المحلات التجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات، ومحاولة الاعتداء على عاملة منزلية بعد التسلل لمنزل كفيلها.

ولفت إلى أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب 6 جرائم سطو باستخدام السلاح، إضافة لسرقة 5 مركبات بالدمام والظهران ومحافظة الخبر، وضبط بحوزتهم سلاح ناري من نوع مسدس وقناع للوجه وأدوات أخرى تم استخدامها في تنفيذ جرائمهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.