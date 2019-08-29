«التحالف»: إسقاط «مسيّرة» أطلقها «الحوثي» باتجاه المملكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس (الأربعاء)، طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وبيّن العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة أخيراً من المليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

أسقطت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أمس (الأربعاء)، طائرة دون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه المملكة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الطائرات دون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية. وبيّن العقيد المالكي أن المحاولات الإرهابية المتكررة أخيراً من المليشيا الحوثية الإرهابية هي نتيجة للخسائر الكبيرة في صفوف عناصرها الإرهابيين وعتادها ومعداتها، ومن خلال العمليات العسكرية التي ينفذها التحالف، وأن ما تقوم به من محاولات إرهابية وتضليل إعلامي يأتي لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابيين، مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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