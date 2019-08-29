شكرا لقرائتكم خبر عن المسعودي يتابع ميدانيا ً توصيل الكتب لمدارس جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

وقف مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي أمس (الأربعاء) ميدانياً، على المرحلة الأخيرة من عملية ترحيل المقررات الدراسية إلى مدارس البنين والبنات بمختلف مراحلها.

وأوضح الدكتور المسعودي أن عملية ترحيل المقررات تسير وفق الخطة الزمنية التي تم وضعها، وتهدف إلى إيصال كافة المقررات لجميع مدارس البنين والبنات في جدة ورابغ وخليص، قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة من أجل بداية فعلية وجادة للدراسة من يوم الأحد القادم، مقدماً الشكر لإدارة المستودعات وإدارة التخطيط والمعلومات وقادة وقائدات المدارس على جهودهم في نجاح خطة ترحيل المقررات واستلامها بالشكل المطلوب، مرحباً بالطلاب والطالبات ومتمنياً لهم عاماً دراسياً مميزاً.

من جانبه، ذكر مدير إدارة المستودعات بتعليم جدة محمد هاجس، أنه تم تكليف أكثر من 35 موظفاً وعاملاً لإنجاز خطة التوزيع والترحيل بالإضافة لتوفير 35 مركبة لنقل المقررات إلى المدارس يومياً.