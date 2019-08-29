شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة «التعليم»: 3100 حافلة جديدة للنقل المدرسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أكملت وزارة التعليم كافة استعداداتها الفنية والتشغيلية لخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1441هـ، إذ ضخت أكثر من 3100 حافلة مدرسية جديدة إلى الميدان التعليمي ليصل إجمالي أسطول النقل المدرسي هذا العام إلى 25 ألف حافلة ومركبة. وأكدت المتحدثة باسم الوزارة ابتسام الشهري، توفير خدمة النقل لأكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام، تخدم أكثر من 18 ألف مدرسة في جميع مناطق المملكة، مبينة توفير النقل لـ30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة، يدرسون في أكثر من 2890 مدرسة عبر توفير 4500 حافلة. ​ ولفتت إلى أن تصنيع هذه الحافلات يأتي ضمن العقود التي وقَّعتها الشركة أخيراً مع 8 من المتعهدين والمستثمرين من أجل تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام بالمملكة، لمدة أربعة أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي 1441هـ حتى 1444هـ. من جهة ثانية، تدشن وزارة التعليم اليوم (الخميس)، مدارس الطفولة المبكرة، وتفتتح أول مبنى مدرسي من المشروعات الصينية المتعثرة منذ 8 سنوات، برعاية أمير الرياض، وحضور وزير التعليم. وتعمل الوزارة على إعادة تأهيل 71 مشروعاً صينياً متعثراً، تضم 102 مبنى يتم معالجتها وفق خطة زمنية تعمل عليها الجهات المختصة في الوزارة بما يسهم في توفير بيئة تعليمية تحفز على التعلم وتحسِّن من نواتجه.