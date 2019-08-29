شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تشيد بموقف المملكة.. وتؤكد دعمها للحكومة الشرعية اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) رحبت منظمة التعاون الإسلامي بما صدر عن مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس الأول (الثلاثاء)، التي أكد فيها أن دعوة المملكة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع في بلدهم الثاني المملكة لمناقشة الخلافات، تأتي تجسيداً للحرص على تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، للتصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية ومن يقف خلفها بالمال والسلاح. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين على دعم المنظمة للجهود

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بما صدر عن مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس الأول (الثلاثاء)، التي أكد فيها أن دعوة المملكة للحكومة اليمنية ولجميع الأطراف التي نشب بينها النزاع في عدن لعقد اجتماع في بلدهم الثاني المملكة لمناقشة الخلافات، تأتي تجسيداً للحرص على تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف، للتصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية ومن يقف خلفها بالمال والسلاح. وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين على دعم المنظمة للجهود السعودية المخلصة، وللحكومة اليمنية الشرعية، مستذكرا القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية، وعن مؤتمرات وزراء الخارجية للدول الأعضاء في هذا الشأن.

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