شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان أمير الكويت بتجاوز العارض الصحي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان أمس (الأربعاء)، بحضور ولي العهد بالكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الذي نقل لأمير الكويت تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتحيات وتقدير أخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتهنئتهما له بعد تجاوزه العارض الصحي.

وحمّله أمير دولة الكويت، شكره وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأخيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على تهنئتهما بسلامته، سائلا المولى - عز وجل - أن يديم على المملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

حضر الاستقبال القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في الكويت الدكتور حسن بن محمد الأنصاري، والمستشار في الديوان الأميري الشيخ محمد الخالد الصباح، ووزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة المستشار محمد ضيف الله شرار.