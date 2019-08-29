شكرا لقرائتكم خبر عن سفير نيوزيلندا: ما قدمته السعودية لأسر ضحايا المسجدين سيسهم في إعادة بناء حياتهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

قدم سفير دولة نيوزيلندا في السعودية جيمس مونرو شكره وتقديره للمملكة، ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على الحفاوة البالغة والترحيب الكبير الذي قدم لجميع المستضافين في حج هذا العام، من أسر الشهداء والناجين من هجوم كرايستشيرش الإرهابي في مارس 2019، الذي صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ من سفير نيوزيلندا لدى المملكة، قال فيه: إن هذه الدعوة لأداء فريضة الحج كضيوف لخادم الحرمين الشريفين تعني الكثير للضحايا وعائلاتهم وستساعدهم إلى حد كبير في إعادة بناء حياتهم بعد مأساة عاشوها بهذا الحجم، معرباً عن شكره وتقديره للوزارة للإشراف على دعم البرنامج. كما أعرب جيمس مونرو عن شكره وتقديره للوزير آل الشيخ وفريق العمل في الوزارة على التسهيل والتنسيق لمنسوبي سفارة نيوزيلندا للمشاركة في الترحيب بالحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

كما قدم شكره الخاص للوزير آل الشيخ على تشريفه في بالمطار للترحيب بالحجاج بنفسه، مؤكداً أن هذا العمل يحمل الكثير من النوايا الحسنة تجاه نيوزيلندا وأسر الضحايا.