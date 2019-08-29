شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي: «الشؤون الإسلامية» تحمل الدعوة بمنهج الوسطية والاعتدال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أشاد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بجهود وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدعوية والإرشادية، منوهاً بنوعيتها وحاجة الناس لمواضيعها ومواكبتها للمستجدات تحقيقاً للرسالة العظيمة التي تحملتها الوزارة في خدمة الدعوة إلى الله وفق منهج يقوم على الوسطية والاعتدال.

جاء ذلك في كلمته خلال استقباله بمكتبه بالرياض المستشار في وكالة الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن خليفة الكليب، ومساعد مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الدكتور هاني بن سالم الحارثي، حيث اطلع على البرامج التي ستنفذها الوزارة بجامع الإمام تركي بن عبدالله بوسط مدينة الرياض خلال العام 1441، التي تتضمن 48 برنامجاً دعوياً ما بين محاضرات وندوات تقام مساء كل يوم خميس، ويشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة التابعين للوزارة. ونوه المفتي بهذه البرامج الدعوية المتنوعة التي تعكس حرص الوزارة على ما ينفع الناس ويلامس حاجاتهم، مشيداً بجهود الوزارة بقيادة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على العناية بالدعوة إلى الله وتكثيف البرامج النافعة ودعمها، سائلاً الله للجميع مزيداً من التوفيق والإعانة. يذكر أن الوزارة أنهت جميع الاستعدادات لانطلاق محاضرات وندوات الجامع الكبير بوسط مدينة الرياض التي تعد من أميز البرامج الدعوية بالعاصمة الرياض، يشارك في تقديمها نخبة من العلماء والدعاة، وتحظى بتعليق سماحة المفتي كما يجيب على أسئلة واستفسارات الحضور، إلى جانب نقلها عبر المنصات الإعلامية نقلاً مباشراً لتعم الفائدة لعموم الناس.