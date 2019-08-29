شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عراقي: «سلمان للإغاثة» دعم النازحين العراقيين وخفف معاناتهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز في مقر المركز بالرياض أمس (الأربعاء) وكيل وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم محمد العطية.

واستعرض البيز أعمال وإنجازات المركز الإغاثية والإنسانية التي قام بها والبرامج التي نفذها منذ إنشائه لمختلف دول وشعوب العالم المنكوبة وبالأخص العراق.

وبحثَ الجانبان خلال اللقاء سبل تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية للنازحين في المدن العراقية المتضررة ومستجدات المشاريع الإنسانية والإغاثية المنفذة في العراق.

وأشاد المسؤول العراقي بالمستوى المهني المتميز للمركز ودوره الحيوي في دعم عائلات المهجرين والنازحين العراقيين، الأمر الذي خفف من معاناتهم.

فيما دشنت أمس الدورات الريادية لمعيلات الأسر ضمن مشروع تحسين سبل العيش في محافظة الجوف، الذي يموله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

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وتتضمن الدورات الريادية معارف في إدارة المشاريع الصغيرة، وفن الادخار والتسويق، ودراسة الجدوى، بواقع 30 ساعة تدريبية، يستفيد منها 100 من معيلات الأسر.

وكانت معيلات الأسر تلقين دورات في الخياطة والتطريز والكوافير وصناعة المعجنات، إلى جانب صناعة العطور والبخور، ونقش الحناء، والإسعافات الأولية، وذلك ضمن برامج تدريبية ومهنية استهدفت أكثر من 1100 معيلة في 5 محافظات يمنية.

‏كما سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع بناء وإصلاح مدرجات زراعية تقدر مساحتها بـ 2000 متر مربع في مديرية حالمين بمحافظة لحج، بالتعاون مع الشريك المحلي ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

ويوفر المشروع فرص عمل مؤقتة لـ 80 فردا من العاطلين عن العمل، لتحسين الوضع المعيشي لأسرهم وإكسابهم مهنة تدر عليهم دخلا ماديا.

وتقدم ممثل السلطة المحلية بمديرية حالمين عبدالله حمود بخالص شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة على تمويله مشروع بناء وإصلاح المدرجات الزراعية بحالمين، بعد تعرضها للأضرار والانهيار بفعل عوامل التعرية.

يذكر أن قطاع النقد مقابل العمل ضمن مشروع تحسين سبل العيش يهدف إلى توفير 1600 فرصة عمل للشباب من خلال مشاريع كثيفة العمالة.