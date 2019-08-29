كيف سيتكيف مناخ المملكة مع التغيرات البيئية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تتوجه حركة عالمية متنامية لجعل المجتمعات البشرية والنظم البيئية أكثر قدرة على التكيف مع التأثيرات المناخية المتطرفة، وذلك لأن أربعة من خمسة أقوى مخاطر عالمية في العشرة أعوام المقبلة ترتبط بتغيير المناخ ويعد الخطر الأول منها هو الفشل في الاستجابة لتغير المناخ.

ومع ارتفاع الوعي بتأثيرات تغير المناخ من قبل الهيئات الوطنية والدولية، أصبح بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ هدفا رئيسا لتخفيف المخاطر واستكشاف فرص المعالجة وتحسين استدامة النظام البيئي وجعله أكثر استعدادا لآثار تغيير المناخ بالمستقبل.

«مكة» جمعت نتائج أبرز المؤشرات العالمية المرتبطة بتغيير المناخ والتوقعات المستقبلية لمناخ السعودية بحسب مصادر عالمية ووطنية.

- مؤشر نوتر دام العالمي للتكيف:

يقيس مؤشر نوتر دام العالمي للتكيف الصادر عن جامعة نوتر دام الأمريكية قابلية تأثر الدول بتغير المناخ والتحديات العالمية الأخرى بهدف مساعدة الحكومات على تحديد أولويات الاستثمار لاستجابة أكثر كفاءة للتحديات المستقبلية، ويستند المؤشر على بيانات 20 عاما لـ181 دولة عبر 45 مؤشرا تحدد نقاط الضعف ومدى الاستعداد في تنفيذ حلول التكييف بنجاح. وأوضحت النتائج أن الدول الأقل نموا تواجه خطر التأثر من الكوارث المناخية أكبر بعشر مرات من الدول الغنية، وسيتطلبها الأمر سنوات طويلة جدا لتصل لمرونة الدول الغنية.

أعلى 5 دول في المؤشر:

1- النرويج

نقاط الضعف:

- نسبة سكان الريف إلى سكان المناطق الحضرية

- القدرة الزراعية

- تركيز السكان الحضريين في المدن الكبيرة

2- نيوزيلندا

- نسبة سكان الريف إلى سكان المناطق الحضرية

- تأثير التغيير المتوقع للجريان السطحي السنوي للمياه

- الاعتماد على الطاقة المستوردة

3- فنلندا

- القدرة الزراعية

- التغيير المتوقع في المواطن البشرية بسبب الفيضانات

- الاعتماد على الطاقة المستوردة

4- السويد

- القدرة الزراعية

- التغيير المتوقع في الوحدة الأحيائية أو المواطن البيئية

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- التغيير المتوقع في المواطن البشرية بسبب الفيضانات

5- سويسرا

- نسبة سكان الريف إلى سكان المناطق الحضرية

- القدرة الزراعية

- قدرة سدود المياه

السعودية في المؤشر:

المرتبة 55 عالميا

نقاط الضعف:

- الاعتماد على الواردات الغذائية

تشير إلى نسبة استهلاك الحبوب المستوردة من خارج الدولة من إجمال إمدادات الحبوب المحلية.

من أساليب المعالجة:

1- دعم إنتاج الأغذية محليا وتخفيض أسعارها

2- رفع إنتاج الحبوب

- القدرة الزراعية

تقيس السعة الزراعية من حيث كمية الأسمدة ومبيدات الآفات المستخدمة والقدرة على تجهيز منطقة الزراعة بالري وبالتالي يعكس القدرة على الحصول على التقنية الزراعية ونشرها.

من أساليب المعالجة:

1- تقديم الدعم والحوافز لضمان اعتماد المنتجين لممارسات تعالج مشكلات الموارد الطبيعية في مناطقهم.

2- استخدام العلوم والتكنولوجيا لفهم وتقليل الآثار الضارة للمدخلات والممارسات الزراعية.

3- دعم الجامعات والمدارس المهنية ببرامج تعليم وتدريب الزراعيين وتقديم خدمات إرشادية واستشارية على المدى الطويل

- قدرة سدود المياه

تشير إلى إجمالي سعة تخزين السدود التراكمية للفرد، أي مجموع القدرات الأولية النظرية لجميع السدود والتي لا تتغير بمرور الوقت.

من أساليب المعالجة:

1- توسيع سعة سد قائم برفع ارتفاع جسم السد، وبالتالي زيادة التحكم في تصريف الفيضانات أو توفير المياه

2- إجراء تحقيقات معمقة لاختيار نوع السد المناسب للمنطقة وبحسب قوة المياه، على سبيل المثال إذا كان عمق الصخور يتجاوز 5 أمتار، فإن البديل هو بناء سد لا يقل ارتفاعه عن 25 مترا.