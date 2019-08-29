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2019-08-29 وظائف تقنية وإدارية وصحية بمستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف تقنية وإدارية وصحية، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض ومحافظة جدة. وأوضح مستشفى الملك فيصل التخصصي أنه يمكن التقديم على الوظائف ومعرفة التفاصيل من خلال الرابط التالي (هنـــا).









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