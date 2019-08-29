صور.. مغادرة 752,511 حاجًّا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي

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صور.. مغادرة 752,511 حاجًّا عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة عن مغادرة 752,511 حاجًّا وفق الخطة التشغيلية.
وقال المطار، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “حتى اليوم.. مغادرة 752,511 حاجًّا عبر مطارَ الملك عبدالعزيز الدولي، وفق خطة تشغيلية تستمر إلى منتصف محرم المقبل”.
ونشر المطار صور لمغادرة ضيوف الرحمن وعلى محياهم ابتسامة الرضا، بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام.
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