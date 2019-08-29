رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر في السعودية

يمكن لكل المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، الاستعلام عن المخالفات المرورية، بكل سهولة ويسر، وذلك باستخدام رقم الهوية، كما يستطيع صاحب المخالفة تقديم أعتراض عنها إذا كان على يقين أنه لم يرتكبها، وقد قامت منصة أبشر بتوفير أكثر من 160 ألف خدمة لمساعدة المواطنين والمقيمين والتسهيل عليهم، ليس فقط في مجال المرور، أنما ايضًا في مجالات أخرى منها، عمل جواز سفر جديد أو تجديده أو الاستعلام عن الإقامة .

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر

يستطيع مالك السيارة أو أي فرد من أفراد أسرته أن يقوم بالاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر الالكترونية وذلك باتباع الخطوات التالية :

الدخول على موقع أبشر الالكتروني.

كتابة رقم الهوية.

كتابة الرمز المرئي الموجود في صفحة الاستعلام.

إظهار جميع المخالفات الموجودة على المركبة.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية

الدخول على موقع أبشر الالكتروني .

كتابة رقم الهوية .

كتابة الرقم الخاصة بمخالفة المرور .

كتابة الرمز المرئي الموجود على الصفحة .

خطوات الاستعلام عن الصلاحية الخاصة بالتأمين على المركبات

الدخول على موقع أبشر الالكتروني .

كتابة رقم الهوية .

كتابة رقم اللوحة الخاصة بالمركبة .

كتابة الرمز المرئي المكتوب في صفحة الاستعلامات .

وتعتبر منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية من أفضل المنصات التي تقدم خدمات لا حصر لها للمواطنين في المملكة العربية السعودية ، وكذلك المقيمين، بشكل إلكتروني ييسر على طالبي الخدمة للحصول على المعلومات اللازمةفي مجالات كثيرة .