شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استقبال وزير الداخلية.. ماذا قال صاحب عبارة «هذا واجبي» لـ«الخليج 365»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، الطالب العسكري في معهد قوة أمن المنشآت الخاصة ماجد بن نادر العبدالعزيز.

وقدّم الأمير عبدالعزيز بن سعود شكره وتقديره للعبدالعزيز على إخلاصه وتفانيه في عمله ورفض مبلغا ماليا قدمته له حاجة من جنسية عربية خلال أداء مهمته بالعمل بقطار المشاعر في محطة منى1 عندما كان يوجه الحجاج خلال موسم الحج، ليرد عليها مفتخرا «هذا واجبي يا حاجة، ولا أتقاضى عليه أي مبلغ من أي حاج».

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وكان وزير الداخلية أجرى اتصالا هاتفيا بالطالب العسكري ماجد العبدالعزيز وشكره على ما قام به من عمل وحسن تصرف وقدم مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال، إضافة إلى سيارة، ووجه بتعيين الطالب العسكري بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعيا إياه إلى زيارته والالتقاء به بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

وأكد لـ«الخليج 365» الطالب العسكري ماجد بن نادر العبدالعزيز سعادته بما وجده من دعم وإشادة من وزير الداخلية الذي يقف خلف كل دعم لرجال الأمن. وقال العبدالعزيز ما قمت به من عمل يأتي انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، تجاه تقديم أقصى الخدمات لضيوف الرحمن وبمتابعة من قائد قوات أمن المنشآت الذي ينتسب إليه.

وأشار ماجد إلى كونه لا يزال طالبا في معهد تدريب قوات أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية وتبقت أشهر على تخرجه ويفتخر بكونه أحد منسوبي القوات، مؤكدا على الدعم اللا محدود من قائد القوات الذي التقاه خلال موسم الحج وأثنى على ما قام به، ومكافأته على ما ظهر في مقطع الفيديو المتداول.