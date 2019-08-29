شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تطور محرك حجز مركزي لربط منظومة الخدمة محلياً ودولياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

تعمل وزارة الحج والعمرة على تطوير محرك حجز مركزي للحج والعمرة يربط كافة أطراف منظومة الخدمة محليا ودوليا، تحت مسمى «مقام» وهو محرك حجز مركزي متقدم يعمل بنظام التوزيع العالمي GDS لتقديم الخدمات وضمان جودتها وفقًا للمعايير العالمية.

وأوضح نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط قيام الوزارة بالعمل على تطوير محرك حجز مركزي للحج والعمرة، يعمل على ربط كافة أطراف منظومة الخدمات المحلية والدولية التي تقدم خدمات لضيوف الرحمن تشمل (السكن، والنقل، والإعاشة، وإثراء التجربة، والتأمين، ووكلاء السفر وغيرها من الخدمات).

وبين الدكتور مشاط أن محرك الحجز المركزي للحج والعمرة "مقام” هو نظام التوزيع العالمي GDS لجميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المملكة، ويهدف إلى ضمان جودة هذه الخدمات وفقا للمعايير العالمية على مدار رحلة ضيف الرحمن منذ لحظة رغبته بأداء النسك وحتى عودته سالما إلى وطنه.