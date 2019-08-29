اعتماد نظام أندية الرياضات اللاسلكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض عقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الاتحاد سعود الفغم وحضور أعضاء مجلس الإدارة في مقر الاتحاد بالرياض. وأوضح الفغم أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها مناقشة استراتيجية الاتحاد للعام المقبل 2020، واستعراض المواقع الحديثة لمزاولة الرياضة، واعتماد نظام الفرق والأندية للرياضات اللاسلكية، إضافة إلى الخطوات التطويرية التي اعتمدها الاتحاد للتطوير في جميع لجانه وبرامجه.



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