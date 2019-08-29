السعودية | راشد الماجد من أبها: هذه أوروبا السعودية

شكرا لقرائتكم راشد الماجد من أبها: هذه أوروبا السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يترقب جمهور الأغنية حفلة النجم راشد الماجد على مسرح طلال مداح مساء الخميس في أبها، حيث يحتفظ ذات المسرح بإطلالات متألقة لنجم الأغنية السعودية الذي سبق أن شارك في مهرجان المفتاحة 4 مرات.

كما نفذت تذاكر الحفلة المرتقبة التي يشارك بها أيضاً الفنان أصيل أبو بكر.

راشد الماجد في السودة

إلى ذلك تجول راشد الماجد قبل حفلته في منتزه "السودة"، وأبدى إعجابه بالأماكن التي زارها والفعاليات بموسم السودة وجرب محاكاة أداء فن الخطوة، وقال في وصف جمال المكان:" هذه أوروبا السعودية لقد جئت أبها من ٢٢ سنة، والسودة اليوم بها موسم متنوع وجهود جبارة، وأجواء أوروبية".

من جهة أخرى ينتهي موسم السودة السياحي بنهاية شهر أغسطس الجاري بعد أن استمر لشهر كامل ‬احتضنت فيه روزنامة الفعاليات محاور رئيسة استندت على مقومات السودة الطبيعية ومناظرها الخلابة إضافة إلى الفن والثقافة والمغامرات الرياضية، كما اشتمل الموسم على حزمة من الفعاليات الرياضية والترفيهية والحفلات الغنائية والأمسيات الموسيقية والاستعراضات التراثية.