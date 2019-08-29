، طفل يحتجز والدته 4 ساعات في المطبخ .. وفرق الدفاع المدني تنقذ الموقف ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقفل عليها الباب بينما بقي هو يصرخ حتى غلبه النوم والهاتف الجوال كان جواره

تمكنت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة- بعد توفيق الله عز وجل- من إنقاذ أم وطفلها، بعدما أقفل الطفل عليها باب المطبخ، بينما بقي هو خلف الباب يصرخ حتى غلبه النوم والهاتف الجوال كان جواره.

وحاولت الأم فتح الباب إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، وفي الوقت نفسه، أخذت تستنجد بالجيران من نافدة المطبخ لكون هاتفها الجوال أيضًا خارج المطبخ.

وبعد ثلاث ساعات، استيقظ الجيران على صوتها وقاموا بالاتصال بالدفاع المدني الذي بادر بمباشرة الحادثة، وأنقذ الموقف ليجد الطفل نائمًا على باب المطبخ.

من جانب آخر، شكر والد الطفل الدفاع المدني على سرعة تجاوبه وإنهاء الأزمة، محذرًا الجميع من عدم ترك مفاتيح الغرف في متناول الأطفال وفي الأبواب.