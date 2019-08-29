، "الجريحان" ضمك والعدالة في لقاء التعويض.. والظروف المتشابهة تجمع الفيحاء والحزم ،

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تنطلق مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين.
يلتقي في المباراة الأولى الثنائي الصاعد حديثاً العدالة وضمك، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، بينما في اللقاء الثاني يلعب الفيحاء مع الحزم بملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وتتواصل لقاءات الجولة يوم الجمعة بثلاث مباريات، ستجمع الأولى بين الشباب والفيصلي بملعب الملك فهد الدولي، بينما سيستضيف الوحدة نظيره أبها في اللقاء الثاني بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي يستضيف فريق الفتح ضيفه فريق النصر.
وتختتم يوم السبت لقاءات الجولة الثانية بمباراتين، حيث يستضيف الاتفاق الأهلي بملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بينما يحل الهلال ضيفاً على الرائد بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وكانت مباراة الاتحاد مع التعاون قد تم تأجيلها لمشاركة الاتحاد في كأس محمد السادس للأندية الأبطال حيث سيلتقي العهد اللبناني.
"الجريحان" ضمك والعدالة في لقاء التعويض.. والظروف المتشابهة تجمع الفيحاء والحزمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-29
تنطلق مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين.
يلتقي في المباراة الأولى الثنائي الصاعد حديثاً العدالة وضمك، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، بينما في اللقاء الثاني يلعب الفيحاء مع الحزم بملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وتتواصل لقاءات الجولة يوم الجمعة بثلاث مباريات، ستجمع الأولى بين الشباب والفيصلي بملعب الملك فهد الدولي، بينما سيستضيف الوحدة نظيره أبها في اللقاء الثاني بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي يستضيف فريق الفتح ضيفه فريق النصر.
وتختتم يوم السبت لقاءات الجولة الثانية بمباراتين، حيث يستضيف الاتفاق الأهلي بملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بينما يحل الهلال ضيفاً على الرائد بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وكانت مباراة الاتحاد مع التعاون قد تم تأجيلها لمشاركة الاتحاد في كأس محمد السادس للأندية الأبطال حيث سيلتقي العهد اللبناني.
29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
12:14 AM
في افتتاح الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
تنطلق مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمباراتين.
يلتقي في المباراة الأولى الثنائي الصاعد حديثاً العدالة وضمك، على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، بينما في اللقاء الثاني يلعب الفيحاء مع الحزم بملعب مدينة المجمعة الرياضية.
وتتواصل لقاءات الجولة يوم الجمعة بثلاث مباريات، ستجمع الأولى بين الشباب والفيصلي بملعب الملك فهد الدولي، بينما سيستضيف الوحدة نظيره أبها في اللقاء الثاني بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، وعلى ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي يستضيف فريق الفتح ضيفه فريق النصر.
وتختتم يوم السبت لقاءات الجولة الثانية بمباراتين، حيث يستضيف الاتفاق الأهلي بملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، بينما يحل الهلال ضيفاً على الرائد بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
وكانت مباراة الاتحاد مع التعاون قد تم تأجيلها لمشاركة الاتحاد في كأس محمد السادس للأندية الأبطال حيث سيلتقي العهد اللبناني.
، "الجريحان" ضمك والعدالة في لقاء التعويض.. والظروف المتشابهة تجمع الفيحاء والحزم ،
المصدر : الخليج 365
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