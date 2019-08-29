بداية التقويم الهجري 1441 في السعودية ومصر والدول العربية “بيان تقويم أم القرى” موعد رأس...

إن بداية التقويم الهجري 1441 يبدأ فلكيا يوم السبت 31 أغسطس 2019، الموافق الأول من شهر محرم 1441، حيث اعلن مجلس الوزراء في مصر موعد أجازة راس السنة الهجرية للعاملين بالدولة والهيئات والمصالح الحكومية، وقد بدأ العد التنازلي بعد نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2019/ 1440 هـ، ولم يتبقى سوى ساعات، وينتظر المسلمين ويبحثون عن موعد رأس السنة الهجرية 1441 هـ، ورؤية الجهات المختصة هلال غرة شهر محرم 1441 هـ، وفي موقع عرب هوست نقدم لكم جدول كل الشهور الهجرية.

بداية التقويم الهجري 1441

تحدد رسميا في مصر موعد أجازة رأس السنة الهجرية لعام 1441، ويبدأ التقويم الهجري الذي تحدد تبعا لهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بشهر محرم، حيث خرج من أحب البلاد إلى قلبه رغما عنه، نتيجة شدة إيذاء الكفار له ولأصحابه، وقد اجتمع كفار قريش على قتله من كافة القبائل حيت تم الاتفاق على اختيار شاب من كل قبيلة ليتفرق دمه بين القبائل، وقد جاءه جبريل عليه السلام، وأمر محمد بعدم المبيت في بيته، ونام في فراشه سيدنا علي رضي الله عنه.

بداية التقويم الهجري

نقدم لكم هنا بيان الأجازات الرسمية في السعودية 1441، وقد بدأت الهجرة النبوية عام 622 م، العام الأول من الهجرة، وذلك بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب بعد استشارة الصحابة في زمن خلافته، حيث كانت الهجرة من مكة إلى يثرب، والتي سميت بعد ذلك “المدينة المنورة” حيث كانت الهجرة واجبة على المسلمين نتيجة الإيذاء من زعماء قريش.

الإذن بالهجرة النبوية

عندما اشتد إيذاء قريش للنبي والمسلمين في حينها، وذلك بعد بيعة العقبة الثانية، فقد إُذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلك بالهجرة لأصحابه إلى المدينة المنورة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت:

قال رسولُ اللهِ وهو يومئذٍ بمكةَ: «قد أُرِيتُ دار هجرتكم، رأيتُ سَبْخَةً ذاتِ نخلٍ بين لابتين» وهما الحَرَّتَانِ، فهاجرَ من هاجر قِبَلَ المدينةِ حين ذكر ذلك رسولُ اللهِ ، ورجع إلى المدينةِبعضُ من كان هاجرَ إلى أرضِ الحبشةِ، وتجهَّزَ أبو بكرٍ مهاجرًا ، فقال لهُ رسولُ اللهِ : «على رِسْلِكَ ، فإني أرجو أن يُؤْذَنَ لي» قال أبو بكرٍ: «هل ترجو ذلك بأبي أنت ؟» قال: «نعم» فحبسَأبو بكرٍ نفسَهُ على رسولِ اللهِ ليَصْحَبَهُ ، وعلفَ راحلتينِ كانتا عندَهُ ورقَ السَّمُرِ أربعةَ أشهرٍ ((صحيح البخاري (2297) – مسند الإمام أحمد))

بيان ترتيب شهور السنة الهجرية

السنة الهجرية تتكون من 12 شهر ، وهم بالترتيب:

محرم

2- صفر

3- ربيع الأول

4- ربيع الثاني

5- جمادي الأول

6- جمادي الثاني

7- رجب

8- شعبان

9- رمضان

01- شوال

11- ذو القعدة

21- ذو الحجة

تقويم شهر محرم 1441

تقويم شهر صفر 1441

تقويم شهر ربيع الأول 1441

تقويم شهر ربيع الثاني 1441

تقويم شهر جمادي الأول 1441

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تقويم شهر جمادي الثاني 1441

تقويم شهر رجب 1441

تقويم شهر شعبان 1441

تقويم شهر رمضان 1441

تقويم شهر شوال 1441

تقويم شهر ذو القعدة 1441

تقويم شهر ذو الحجة 1441

تقويم أم القرى في السعودية

هذا بيان نتيجة العام الهجري 1441، ومتضمنة التقويم الميلادي لعام 2020م.

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