وزير التعليم يصدر قراراً بتكليف عدد من القيادات في الوزارة

أصدر وزير التعليم حمد آل الشيخ، اليوم الأربعاء، قرارات تكليف في عدد من القطاعات بجهاز الوزارة، تضمّنت تكليف محمد بن سعود المقبل وكيلاً للوزارة للتعليم العام.

وتضمّنت قرارات وزير التعليم تكليف منصور بن عبدالعزيز بن سلمة مشرفاً عاماً على مركز تطوير المناهج بالإضافة إلى عمله، وتكليف أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي مشرفاً عاماً على المركز الوطني للتطوير المهني. كما تم تكليف عبدالله بن فهيد الصعب مشرفاً عاماً على الإدارة العامة للشؤون القانونية، وقدّم آل الشيخ شكره وتقديره لعيد بن محيا الحيسوني ورياض بن دخيل الدخيل على ما بذلاه من جهد خلال فترة تكليفهما.