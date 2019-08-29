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خالد بن سلمان يبحث مع بومبيو أنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة

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بحث وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو مع نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار في المنطقة وحقوق الإنسان. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صادر عنها اليوم، إن الوزير بومبيو أكد دعم واشنطن لحل متفاوض عليه بين الحكومة الشرعية في اليمن وما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، بحسب قناة الحرة.

وأشارت إلى أن الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ناقش مع الوزير بومبيو، قضايا ثنائية وإقليمية بينها الحاجة إلى أمن بحري أقوى لتعزيز حرية الملاحة. وأكدت الخارجية الأمريكية، أن الحوار يمثل الطريق الأوحد للتوصل إلى يمن مستقر موحد ومزدهر.

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