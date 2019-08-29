الأرصاد: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق غدًا.. الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غدٍ الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة. وقالت الهيئة الأرصاد: إن هناك نشاطًا للرياح السطحية على طول ساحل البحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى تدني في مدى رؤية الأفقية؛ بسبب الأتربة المثارة خاصة على الطرق السريعة والأماكن المفتوحة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج. أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج. وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة، اليوم الأربعاء، تستمر إلى غدٍ الخميس، على سبع مناطق بالمملكة. وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والباحة وعسير وجازان والشمالية وتبوك، مشيرًا إلى هبوب رياح متوسطة السرعة على أجزاء من وسط والساحل الغربي من المملكة من شبه قوية إلى قوية.