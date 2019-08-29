شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. هاني بن بريك يفاجئ الجميع ويظهر في مطار عدن قبل قليل .. شاهد مالذي كان يفعله؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك متجولاً في مطار عدن الدولي بمنطقة خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي البلاد. وقالت مصادر محلية لـ"تعز أونلاين" ان ميليشيات الحزام الأمني استعاد السيطرة على مطار عدن الدولي بعد ساعات من سيطرة قوات الجيش عليه في معارك كر وفر بين الطرفين. واحتدمت المعارك بين قوات الجيش الوطني وميليشيات المجلس الانتقالي في مدينة عدن، تزامن مع تنفيذ طيران التحالف العربي لسلسلة غارات جوية استهدفت تجمعات لميليشيات الانتقالي مساء اليوم

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