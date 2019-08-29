شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ للزبيدي قبل قليل.. ودعوة طارئة لأنصاره .. شاهد ما ورد فيها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس ما يسمى بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيًا، عيدروس قاسم الزبيدي، إنطلاق المعركة الكبرى ضد القوات الحكومية في عدن .
جاء ذلك في تسجيل صوتي تم تداوله على شبكات التواصل الإجتماعي الجنوبية .
ودعا الزبيدي في رسالته للمليشيات التابعة له إلى الثبات ضد من وصفهم بـ"الغزاة وجحافل الإرهاب في الجنوب" في إشارة لقوات الشرعية .. مؤكداً أن النصر حليفهم .
وقال نحن على معكم على الأرض نخوض معركة المصير ضد التطرف والإرهاب .. مؤكداً أنه حان الوقت للإنتصار لشهداء الجنوب والجنوب العربي والمشروع العربي الكبير .
يأتي ذلك عقب هزيمة نكراء تلقتها مليشيات الانتقالي الجنوبي وإحكام القوات الحكومية سيطرتها على محافظتي شبوة وأبين وأجزاء واسعة من العاصمة المؤقتة عدن
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