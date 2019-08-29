بالصور.. أمانة الطائف تزيل المطبات العشوائية في حي السر

نفذت أمانة الطائف، ممثلة في بلدية الجنوب الفرعية، حملة لإزالة المطبات العشوائية في حي السر؛ ضمن حملتها للتخلص من المطبات العشوائية المخالفة، التي يضعها مواطنون في الشوارع بشكل غير نظامي؛ ما يؤثر على حركة السير بالشوارع، ويلحق الضرر بالمركبات العابرة.

وحذَرت الأمانة المخالفين بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم مع تكليفهم بإزالة المخالفة، لافتة إلى أنها أزالت مطبات غير مطابقة للمواصفات وتعليمات السلامة المرورية، وذلك في عدد من الأحياء والشوارع؛ ضمن مبادرة «تحسين المشهد الحضري» التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقد وضعت الأمانة مؤخرًا مهدئات سرعة ذات مواصفات خاصة في بعض الشوارع التي تم تحرير الحركة المرورية بها، كما وضعت خطوط ثلاثية الأبعاد لمواقع عبور المشاة، وجارٍ العمل على دراسة عدد من مواقع ذات حركة مرورية عالية لتعزيز وسائل السلامة المرورية، بما يضمن مرونة وسلامة عبور المشاة وانسيابية التدفق المروري.