«تعليم حائل» يعلن شروط صرف بدل الاغتراب

وجهت إدارة التعليم في حائل، مديري ومديرات المدارس المتوسطة والثانوية، ببدء حصر الطلاب والطالبات المستحقين؛ لإعانة بدل الاغتراب .

وأوضحت مصادر «عاجل» أن آخر موعد لقبول طلاب وطالبات «بدل الاغتراب»، 25 محرم من العام الهجري المقبل 1441هـ، مشيرة إلى أن إدارة تعليم حائل حملت المدارس مسؤولية التأخير في رفع أسماء الطلاب والطالبات .

وحددت الإدارة شروط صرف بدل الاغتراب التي أقرتها وزارة التعليم، في أن يكون الطالب والطالبة سعودي الجنسية، وأن تكون المسافة بين مقر سكن الطالب وأقرب متوسطة أو ثانوية لا تقل عن 50 كم معبدا، و30 كم صحراوي أو ممهد، و15 كم إذا كان الطريق وعرًا أو جبليًّا، ويقصد بذلك الطريق الوعر الطريق الجبلي أو الرملي الذي لا تسلكه السيارة إلا بصعوبة بالغة، مع التأكد من المسافة وعلى مسؤولية مدير أو ومديرة المدرسة، وفق نموذج يوقع من أعضاء اللجنة، ويعتمد من مكتب التعليم التابعة له المدرسة .

أما في حال كان الطريق يجمع بين الوعورة والسهولة فيؤخذ بالمسافة الأكثر، بحسب مصادر «عاجل» التي أكدت وقف الإعانة إذا توفر القطاع التعليمي أو الصف الدراسي الذي يدرس فيه الطالب أو الطالبة في المكان في البلد الذي تقيم فيه أسرة الطالب أو الطالبة.

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كما أكدت الوزارة عدم جواز صرف الاغتراب للطلاب والطالبات الذين يقيمون في المزارع والبدو الرحل بناء على المادة الثامنة (من أحكام عامة الفصل الثالث)، وإذا حدث خلاف ذلك سيكون مدير ومديرة المدرسة عرضة للجزاء، حسب اللوائح المنظمة لذلك .

كما تتم تعبئة النموذج المرفق لبدل الاغتراب بدقة وتصديقها من إدارة المدرسة ومكتب التعليم التابعة له المدرسة ثم تسلم مناولة بخطاب رسمي لإدارة خدمات الطلاب (المجمع الحكومي بالنسبة للطلاب، والإدارات النسائية للطالبات) مع الاحتفاظ بصورة من الاستمارة المرفقة لدى المدرسة؛ للرجوع إليها عند الحاجة، وإرفاق بيان بأسماء الطلاب والطالبات المستفيدين من قبل المدرسة وتكون كل مرحلة على حدة (المتوسطة والثانوية)، حسب النموذج المرفق، وكذلك استمارة تأييد بدل الاغتراب (مرة واحدة) في بداية العام الدراسي مصدقة من مدير أو مديرة المدرسة ومكتب التعليم التابعة له المدرسة، وصورة واضحة من الشهادة الدراسية للعام السابق مصدقة من مدير أو مديرة المدرسة، وصورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للطالب أو الطالبة أو سجل الأسرة، وتحتفظ المدرسة بصور من كل ما سبق للرجوع إليها عند الحاجة، وصورة من كارت الحساب «الآيبان» للطالب أو الطالبة أو ولي أمرهما.

وترسل المسوغات دفعة واحدة بخطاب رسمي لإدارة خدمات الطلاب بالمجمع الحكومي للطلاب، والطالبات في الأقسام النسائية، وفي حالة انقطاع أو انتقال أي طالب أو طالبة مغتربة من المدرسة إلى مدرسة أخرى تشعر إدارة خدمات الطلاب بخطاب رسمي .