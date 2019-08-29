«الحج» تُطوِّر محرك حجز مركزيًّا لربط أطراف منظومة الخدمة محليًّا ودوليًّا

تعمل وزارة الحج والعمرة على تطوير «محرك حجز مركزي» لضيوف الرحمن، يربط كافة أطراف منظومة الخدمة محليًّا ودوليًّا، تحت مسمى «مقام»، وهو محرك حجز مركزي متقدم يعمل بنظام التوزيع العالمي GDS لتقديم الخدمات وضمان جودتها وفقًا للمعايير العالمية.

وأشار نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إلى «عمل الوزارة على تطوير محرك حجز مركزي للحج والعمرة، يعمل على ربط كافة أطراف منظومة الخدمات المحلية والدولية، التي تقدم خدمات لضيوف الرحمن، تشمل (السكن، والنقل، والإعاشة، وإثراء التجربة، والتأمين، ووكلاء السفر، وغيرها من الخدمات)».

وأوضح مشاط أن «مقام» هو نظام التوزيع العالمي GDS لجميع الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المملكة، ويهدف إلى ضمان جودة هذه الخدمات وفقًا للمعايير العالمية على مدار رحلة ضيف الرحمن منذ لحظة رغبته في أداء النسك حتى عودته سالمًا إلى وطنه.

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من جهة أخرى، قدَّم المشرف العام على محرك الحجز «مقام» عبدالرحمن شمس، ورشة عمل تعريفية عن محرك الحجز المركزي للحج والعمرة؛ وذلك ضمن فعاليات «ملتقى ومعرض العمرة»، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتهدف الورشة إلى تعريف الشركات العاملة في منظومة الحج والعمرة بمحرك الحجز، وهو إحدى المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لوزارة الحج والعمرة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بتسهيل قدوم الأعداد المتزايدة من المعتمرين وتحسين تجربتهم وإثرائها. وقال عبدالرحمن شمس: «إن الوزارة طورت محرك الحجز (مقام) الذي سيُمكِّن حصريًّا جميع مزودي الخدمة من إدارة مخزون الخدمات، وإدارة عقودهم مع الكيانات الخدمية الأخرى، وتقديم عروضهم عبر منصات السفر العالمية والمحلية المرتبطة بـ(مقام)، سواء للأفراد أو الشركات؛ ما سيجعل تجربة رحلة ضيف الرحمن سهلة وميسرة ابتداءً من شراء الخدمات ودفع قيمتها إلكترونيًّا، حتى حصوله على التأشيرة».

وأشار شمس إلى أن محرك الحجز «مقام» سيتكامل مع أنظمة التوزيع العالمية GDS لشركات الطيران وخدمات السفر؛ من أجل ربط الحجوزات مع حزمة الخدمات والتأشيرة، بالتكامل مع وزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني؛ وذلك لضمان التناسق بين تواريخ الحجوزات وعقود حزم الخدمات.