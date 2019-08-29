2019-08-29

فيديو.. وزير الداخلية يستقبل العسكري الذي رفض مالًا من حاجة: مثلك لابد أن يُكرم

متابعات الخليج 365 - الرياض

شكر عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا، الطالب العسكري ماجد بن نادر الذي رفض مبلغًا ماليًّا من حاجة خلال موسم الحج لهذا العام.

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وأظهر مقطع فيديو لحظات استقبال وزير الداخلية للعسكري ماجد والحديث الذي دار بينهما، بعد شكره على تفانيه في العمل وإخلاصه.

وأكد وزير الداخلية أن من يبدر منه مثل ما بدر من الطالب ماجد العسكري لابد أن يُكرم.

يذكر أن وزير الداخلية قدم، في وقت سابق، مكافأة مالية للطالب العسكري ماجد قدرها 100 ألف ريال وسيارة، بالإضافة إلى تعيينه بعد التخرج في المدينة التي يرغب بها.