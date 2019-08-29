- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 4 شروط لقياس الضغط بشكل صحيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
4 شروط لقياس الضغط بشكل صحيح
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة لقياس الضغط بشكل صحيح.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن من شروط قياس الضغط ما يلي:
١. لم يدخن منذ 30 دقيقة على الأقل.
٢. لم يتناول قهوة/ شايًا خلال 4 ساعات.
٣. لا يتكلم (ومن ضمنها لا يرد على الجوال).
٤. يقيس الضغط جالسًا على كرسي، وليس مُحْتبيًا/ قائمًا/ مستلقيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 شروط لقياس الضغط بشكل صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.