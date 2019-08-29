4 شروط لقياس الضغط بشكل صحيح

2019-08-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجه الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة لقياس الضغط بشكل صحيح.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن من شروط قياس الضغط ما يلي:

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١. لم يدخن منذ 30 دقيقة على الأقل.

٢. لم يتناول قهوة/ شايًا خلال 4 ساعات.

٣. لا يتكلم (ومن ضمنها لا يرد على الجوال).

٤. يقيس الضغط جالسًا على كرسي، وليس مُحْتبيًا/ قائمًا/ مستلقيًا.