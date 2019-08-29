2019-08-28

نجاح أول عملية تغيير صمام الأورطي لسعودي عمره 118 عامًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجح الفريق الطبي بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، في إجراء عملية تغيير صمام الأورطي بالقسطرة لمسن سعودي يبلغ من العمر 118 عامًا، وتعتبر أول عملية تُجرى لمريض بهذا العمر على مستوى العالم عن طريق فريق طبي سعودي بالكامل بقيادة استشاري أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية وقسطرة الشرايين الطرفية الدكتور بدر الزهراني.

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تم ذلك باستخدام التقنيات الجديدة في تغيير الصمام الأورطي للمريض، والذي يبلغ من العمر 118 عامًا، بالقسطرة دون تدخل جراحي، حيث تم نقله بالإخلاء الطبي من بيشة إلى مدينة الرياض.

وتم تقييم الحالة قبل عملية القسطرة بإجراء الفحوصات الدموية والإشاعات المقطعية والصوتية للقلب، واستغرقت العملية ساعة و15 دقيقة، والمريض الآن في حالة صحية جيدة.