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انطلاق الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن

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2019-08-28

انطلاق الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن

متابعات الخليج 365 - واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله- انطلقت مساء اليوم على ميدان الهجن بمحافظة الطائف الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية ، تضمنت تنفيذ أشواط الإنتاج المخصصة لفئة الحقايق (بكار – قعدان) بمسافة 2 كلم.

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وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي: فازت بالشوط الأول “الواثقة” لفيصل فهد الهاجري، وحقق مدهش لفيصل فهد الهاجري المركز الأول بالشوط الثاني، فيما انتزعت “الظبي” لبطشان صالح اليامي المركز الأول في الشوط الثالث بأفضل توقيت زمني بـ (2.52 د) في جميع الأشواط ، كما حاز “الشارد” لعلي راشد المري على المركز الأول في الشوط الرابع، وحققت “ريادة” لمحمد حمد المري المركز الأول في الشوط الخامس، فيما حاز “شاهين” لعلي راشد المري على المركز الأول في الشوط السادس.


يذكر أن الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن، تستمر منافساتها إلى يوم الأحد القادم 02 محرم 1440هـ، الموافق 01 سبتمبر 2019 م، وتتضمن تنفيذ 44 شوطاً في الفترة المسائية مخصصة لفئات ( الحقايق، واللقايا، والجذاع، والثنايا، والحيل والزمول) .
وتشهد الأشواط الدولية والإنتاج والسودانية بمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية مشاركة كبيرة من الأشقاء في دول والدول العربية، وخصصت لهذه المنافسات جوائز مالية قدرت بـــ 3 ملايين و 600 ألف ريال وهدايا عينية.

 





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