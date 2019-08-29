وفاة مقاول تؤجل تسليم مدرسة 6 سنوات في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب جدة

ما زال طلاب مدرسة الحسن بن سفيان الابتدائية بجدة يعانون من مشكلة الانتقال من مبنى مدرستهم المستأجر إلى المبنى الحكومي الجديد والذي تم بناؤه قبل 6 سنوات، وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن المبنى الجديد تعثر في آخر أيام بنائه وإنجاز 80%

من أعماله بعد وفاة المقاول الذي كان مشرفا عليه.

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وأوضح محمد الغامدي من سكان حي الجوهرة لـ»مكة» نحن كسكان للحي لدينا مشكلة المدرسة، حيث إن هذه المدرسة ما زالت مستأجرة منذ أكثر من 15 عاما، وقبل 6 سنوات أنشئت مدرسة حكومية بديلة للمدرسة المستأجرة وحتى تاريخه لم ينقلوا الطلاب لأسباب لم يتم إيضاحها حتى الآن.

وقال ثامر العتيبي من الغرائب إنشاء مبنى حكومي قبل 6 سنوات ولم ينقل الطلاب إليه الأمر الذي حوله إلى مبنى مهجور فيما يعاني الطلاب في مدرسة مستأجرة.

وبدورها زارت الصحيفة موقع المدرسة الجديدة والتي بدا عليها الإهمال والكتابات على الجدران وتجمع النفايات نتيجة الإهمال، فيما يتخوف سكان الحي من تحولها لمكان لتجمع المخالفات والمخالفين.