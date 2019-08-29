الجوال أثناء القيادة يرفع احتمال وقوع حادث جسيم 44%

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين الدمام

يرفع استخدام الجوال أثناء القيادة احتمال وقوع حادث جسيم بنسبة 44%، طبقا لإحدى دراسات برنامج أبحاث الإصابات بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية «كيمارك».

وأجريت الدراسة بين عامي 2016 و2018 على عينة من 318 شخصا ممن جرى تنويمهم في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض التابعة لوزارة الحرس الوطني نتيجة إصابتهم في حوادث سير. وأظهرت النتيجة أن نسبة ليست بالقليلة منهم كانوا يستخدمون الجوال أثناء وقوع الحادث، وتعرض بعضهم لإصابات في الرأس.

وعلق أحد محكمي الدراسة التي نشرت في مجلة علمية أوروبية على ذلك بأن نسبة الالتزام بربط حزام الأمان في السعودية تعد ضعيفة جدا.

وأوضح المشرف على الدراسة الدكتور سليمان الغنام أن متوسط أعمار من تعرضوا لهذه الحوادث كان 27 عاما. ودخل ربع عينة الدراسة العناية المركزة، كما أن احتمالية الإصابة بإعاقة دائمة أو تستمر فترة طويلة أكبر.

وأضاف الغنام «لتحقيق أهداف المملكة 2030 برفع مستوى السلامة المرورية فالتوصيات التي خرجت بها الدراسة هي ضرورة تشديد الضوابط على استخدام حزام الأمان والجوال أثناء القيادة، لما فيه من خطر جسيم على حياة السائق وحياة المستخدمين الآخرين للشارع».

أبرز مؤشرات نتائج الدراسة:

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17 %

من المصابين كانوا يستخدمون الجوال

27 %

منهم تعرضوا لإصابات في الرأس

4 %

منهم كانوا يربطون حزام الأمان

17

يوما معدل إقامتهم في المستشفى