250 ألف مستفيد يصدرون وكالاتهم دون زيارة كتابات العدل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصدرت وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية 250 ألف وكالة رقمية دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، بمعدل 988 وكالة رقمية يوميا منذ انطلاق خدمة الوكالة الالكترونية في العاشر من ربيع الأول الماضي، وفقا لما أظهرته المؤشرات العدلية.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أطلق التحول الرقمي في قطاع التوثيق بالوزارة، الذي يتضمن عددا من الخدمات العدلية الرقمية بهدف الاستغناء عن الورق، والتيسير على المستفيدين بما يغنيهم عن الحضور إلى مقار كتابات العدل لإصدار الوكالات «محدودة البنود» بدءا من 10 ربيع الأول الماضي.

وأشارت الوزارة إلى أنها ماضية في تحقيق الأهداف التي تدعم توجهات برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، القائمة على تيسير الخدمات للمستفيدين والوصول إلى كفاءة الإنفاق التشغيلي للمرافق الحكومية، مؤكدة حرصها على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والسعي لجعلها رقمية بشكل كامل في قطاعات القضاء والتنفيذ والتوثيق، وهو هدف استراتيجي أعطته أهمية قصوى.

وبينت أن التحول الرقمي في التوثيق من شأنه توفير نحو 8 ملايين ورقة سنويا كانت تستخدم لإنجاز أعمال كتابات العدل في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على كفاءة الإنفاق، ولا سيما المحافظة على البيئة، وكذلك التيسير على المستفيدين، إذ لن يكون حمل الورق عبئا ولا الحضور إلى مقار كتابات العدل مطلبا لإصدار بنود محددة من الوكالات.

خدمات جديدة أطلقتها الوزارة خلال العام الحالي:

الاستعلام

عن »وكالاتي«

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وتتيح للمستفيدين:

التحقق من وكالاتهم سارية المفعول

فسخ الوكالة التي لا يرغبون في استمرارها

الاطلاع على سجل الاستعلام الخاص بالوكالة

التحقق من الوكالة وتتيح للجهات المعنية:

التحقق من الوكالة الكترونيا عبر القنوات التقنية مثل

شبكة التعاملات الحكومية الالكترونية »يسر«

الهاتف التفاعلي على الرقم الموحد للخدمات الالكترونية

بوابة الوزارة أو تطبيقها الرسمي