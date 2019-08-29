تمديد العمل في 7 محطات للفحص الدوري للسيارات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الرياض

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات تمديد العمل في 7 محطات أخرى في الفترة المسائية بدءا من الأحد المقبل، وتشمل محطات كل من حائل، الخرج، تبوك، ينبع، جازان، نجران، حفر الباطن.

وبينت الإدارة العامة للفحص الفني أن استقبال المركبات في هذه المحطات سيستمر حتى الحادية عشرة مساء من الأحد إلى الخميس، فيما عملها يوم السبت سيستمر حتى العاشرة مساء.

يأتي ذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها محطات الفحص الفني الدوري للسيارات، وتسهيلا على المواطنين والمقيمين، وتمكينا لهم من فحص مركباتهم بيسر وسهولة خلال الفترة المسائية، وبتوجيهات من مدير عام المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي.

وكانت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات نفذت المرحلتين الأولى والثانية من تمديد عمل المحطات، وشملت محطتي الفحص في الرياض على طريق الدمام وعلى طريق ديراب، ومحطتي جدة بحي النزهة وحي الشفاء، ومحطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، أبها، القصيم، الهفوف، الطائف.

محطات شملها التمديد للفترة المسائية:

حائل

الخرج

تبوك

Advertisements

ينبع

جازان

نجران

حفر الباطن

الفحص الفني الدوري بالمملكة:

أقر بعد دراسة النظم المطبقة في دول مختلفة

يعد من أفضل البرامج المطبقة حتى الآن في جميع أنحاء العالم

عضو في المنظمة العالمية لمهندسي السيارات ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية

عضو في المنظمة الدولية لفحص المركبات ومقرها بلجيكا

عضو في المنظمة العربية للسلامة المرورية ومقرها تونس