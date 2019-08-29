جامعة المؤسس تحتضن أول هاكثون لاختراعات طب الأسنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تنظم جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي، مؤتمرا بعنوان «مؤتمر جامعة الملك عبدالعزيز الدولي الخامس لطب الأسنان»، بمشاركة 2000 ممارس وممارسة في مجال طب الأسنان، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 24 أكتوبر المقبل، بفندق الريتز كارلتون بمدينة جدة.

ويعد المؤتمر الذي سيعقد خلاله أول هاكثون لاختراعات طب الأسنان في المملكة من أكبر مؤتمرات طب الأسنان في المنطقة، ويأتي تحت شعار «التميز في التعليم والابتكار والعناية بالمرضى»، ويحظى بكثير من التحديثات لمواكبة آخر تطورات طب الأسنان ومواجهة أبرز تحديات التخصص في مجتمعنا، متضمنا كذلك مجموعة من المحاضرات والندوات وورش العمل، إضافة لمعرض مصاحب يضم أكبر الشركات ذات العلاقة بطب الأسنان.

ويستضيف المؤتمر إلى جانب المتحدثين العالميين المتميزين من دول عدة في مختلف مجالات طب الأسنان لنقل خبراتهم وأبرز ما توصل له طب الأسنان الحديث، متحدثين محليين بارزين لتوضيح مدى التطور والكفاءة التي وصلت لها المملكة في هذا المجال، وتتخلل المؤتمر استضافة عمداء كليات طب الأسنان وعدد من الشخصيات من صناع القرار فيما يخص صحة الفم والأسنان، في حين تناقش الندوات المصاحبة للمؤتمر عددا من الأوضاع التي تهم الممارس الصحي بصفة عامة وممارس صحة الفم والأسنان بصفة خاصة، كالتوعية بحقوق المريض وحقوق الممارس الصحي، ومجالات عمل خريج طب الأسنان وريادة الأعمال، وتسخير التقنية الحديثة في طب الأسنان، وسلامة المرضى ومكافحة العدوى، وتعليم طب الأسنان، وعدد من القضايا الأخرى.