هيئة الإعلام المرئي تفسح 342 لعبة الكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أنهت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصنيف وفسح 342 لعبة الكترونية منذ بداية العام الحالي 2019 وحتى نهاية يوليو الماضي، وذلك وفقا للتصنيف العمري للألعاب الالكترونية المعتمد لديها.
وأشارت الهيئة في بيانها أمس إلى أنها صنفت وفسحت تلك اللعب، موضحة أن التصنيف العمري عبارة عن نظام تصنيف وتقييم لتحديد مدى سلامة المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وملاءمته للفئات العمرية المختلفة، ومدى مطابقته للمبادئ والمعايير التي أقرتها.
وأكدت أهمية حرص أولياء الأمور على التأكد من وجود التصنيف العمري قبل شراء أي لعبة لأطفالهم، والتعرف على قصتها لاختيار الأنسب لهم مع شرح لماذا بعض الألعاب قد لا يكون مناسبا، إضافة إلى ضرورة الرقابة المستمرة؛ ليكون الأهل على دراية بمحتواها وتصنيفها، داعية إياهم إلى تحذير أطفالهم من إعطاء تفاصيل شخصية في الألعاب الجماعية وحثهم على الإبلاغ عن أي سلوك غير لائق فيها.
أبرز اللعب:
Kingdom Hearts
3 Mortal Combat
Evil 2
Resident11
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