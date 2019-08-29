جامعة طيبة تطلق حملة «أدويتك بالملي»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة المدينة المنورة

أطلقت جامعة طيبة أمس الأول حملة «أدويتك بالملي» للتعامل والاستخدام الأمثل للأدوية في عامها الخامس، التي نفذها نادي إكسير الصيدلي التابع لكلية الصيدلة، وذلك ضمن مبادرة خير أمة، وتستمر لمدة يومين بجوار المسجد النبوي.

وأوضح وكيل كلية الصيدلة الدكتور هاني خوجة أن الهدف من الحملة توعية زوار المدينة المنورة وأهلها على الطريقة الأمثل لاستخدام الأدوية، من حيث استخدام الجرعات الصحيحة، وطرق تلافي الآثار الجانبية، والتفاعلات الدوائية بين الأدوية، وموانع الاستعمال للأدوية، وطرق حفظ الأدوية وتخزينها بشكل سليم، ومتابعة المريض والتزامه بالأدوية، والمعلومات الأساسية التي ينبغي على المريض معرفتها، وكيفية استخدام الأدوية أثناء فترة الحمل والإرضاع بالنسبة للنساء، مضيفا أن المشاركين في الحملة هم طلاب وطالبات جامعة طيبة.