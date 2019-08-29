محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الدكتور إبراهيم بن داود الداود رئيس قسم الإدارة التربوية بجامعة الملك سعود، بزفاف كريمته إلى عمر بن إبراهيم الدغفق، وذلك في إحدى القاعات بمدينة الرياض، بحضور عددٍ من المسؤولين وأصحاب الفضيلة والأقارب والأصدقاء. Advertisements 29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 12:48 AM "الداود" يحتفل بزواج ابنته بالرياض "الداود" يحتفل بزواج ابنته بالرياض احتفل الدكتور إبراهيم بن داود الداود رئيس قسم الإدارة التربوية بجامعة الملك سعود، بزفاف كريمته إلى عمر بن إبراهيم الدغفق، وذلك في إحدى القاعات بمدينة الرياض، بحضور عددٍ من المسؤولين وأصحاب الفضيلة والأقارب والأصدقاء. الكلمات المفتاحية ، "الداود" يحتفل بزواج ابنته بالرياض ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الداود" يحتفل بزواج ابنته بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.