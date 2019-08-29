، لحظات مرعبة .. شاهد كيف تلاعب وحيد قرن بسيارة تقودها امرأة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عاشتها حارسة في إحدى حدائق ألمانيا

لحظات مرعبة عاشتها حارسة في إحدى حدائق الحيوانات في ألمانيا، عندما هاجم حيوان وحيد قرن سيارتها وأخذ يعبث بها برأسه ويدحرجها أمامه وكأنها كرة صغيرة، في لقطات فيديو انتشرت على مواقع التواصل.

وأخذ وحيد القرن ينطح السيارة ويقلبها ثلاث مرات على الأقل وبسرعة كبيرة، في حديقة سفاري ألمانية، إلا أن المفاجأة أن سائقتها خرجت منها بحالة جيدة ولم تتعرض إلا لبعض الكدمات البسيطة.

ووقع الحادث في حديقة سيرينغيتي في هودينهاغن، وهي بلدية في ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية، فيما صور أحد زوار الحديقة المشهد المخيف.

وبينما أصيبت سيارة الحارسة بأضرار بالغة من جراء الهجوم، قال فابريزيو سيب مدير الحديقة، إنه لا يزال من غير الواضح سبب غضب وحيد القرن على هذا النحو.

وأضاف المدير أن حيوان وحيد القرن الذي هاجم السيارة وسائقتها بداخلها، يعيش في الحديقة منذ 18 شهرًا، ولا يزال في طور التأقلم مع المحيط الجديد الذي يعيش فيه.

وفي وقت سابق من هذا العام، تصدرت حديقة سيرينغيتي عناوين الصحف في ألمانيا، عندما وجد حارس يعمل بها نفسه دون قصد، محاصرًا في قفص يحتوي على أسدين، وخرج من الحادث بإصابات جسيمة.