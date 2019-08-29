دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper شرطة الشرقية تُطيح بـ3 مواطنين امتهنوا السطو المسلح على المحال التجارية

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على تشكيل عصابي توفرت الأدلة على تورُّطه في ارتكاب جرائم سطو تحت تهديد السلاح في عدد من المحال التجارية.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وفقاً لإجراءات البحث والتحرّي والاستدلال أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأشار إلى أن القبض عليهم جاء بعد توفر الدلائل على تورُّطهم في ارتكاب جرائم سطو تحت تهديد السلاح في عدد من المحال التجارية والاستيلاء على ما فيها من أموال وبضائع ومقتنيات، ومحاولة الاعتداء على عاملة منزلية بعد التسلل لمنزل كفيلها.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب 6 جرائم سطو باستخدام السلاح، وسرقة ٥ مركبات بالدمام والظهران ومحافظة الخبر.

وأضاف أنه ضُبط بحوزة المتهمين سلاح ناري من نوع مسدس وقناع للوجه وأدوات أخرى تم استخدامها في تنفيذ جرائمهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتؤكد شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

شاهد أيضا.. نمو ملحوظ للاستثمارات الأجنبية في الخليج

من Sky News Arabia

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي وثائقي يفضح تمويل قطر للتطرف في أوروبا كشف فيلم وثائقي فرنسي بلجيكي مشترك، سيتم بثه قريبا، تفاصيل جديدة تتعلق بملف تمويل قطر للجماعات الإرهابية وقوى التطرف في دول أوروبية. سكاي نيوز عربية

دراسة: 40 بالمئة فقط من العلاجات الطبية فعالة كشفت دراسة بريطانية حديثة أن نسبة كبيرة من الأساليب العلاجية التي يقدمها الأطباء لا تكون فعالة كما هو مثبت، في الوقت الذي قد تحقق تجارب علاجية مثيرة للجدل الشفاء المطلوب. سكاي نيوز عربية

الولايات المتحدة وإيران.. بوادر انفراجة تعددت فصول الأزمة الأميركية الإيرانية، ووصلت في بعض أحداثها إلى الذروة بتبادل الاتهامات والتهديدات فيما بين واشنطن وطهران. لكن الأسبوع الأخير شهد الكثير من التطورات التي يشير بعضها إلى بوادر انفراجة قريبة. سكاي نيوز عربية 1 Advertisements إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO نمو ملحوظ للاستثمارات الأجنبية في الخليج سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

صور: الفارق مذهل.. هكذا كانت السعودية منذ أكثر من 100 عام

من ra2ej